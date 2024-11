27 Kilo abgenommen: Adam Lambert kaum mehr wiederzuerkennen

Adam Lambert (42) hat mit einem völlig neuen Look für Aufsehen gesorgt. Der 42-jährige Sänger wurde kürzlich in New York City gesichtet und war durch seine beeindruckende Gewichtsabnahme von fast 27 Kilogramm kaum wiederzuerkennen. In einem modischen Ensemble aus Kamelhaarmantel, braunem Seidenhemd und Jeans strahlte Adam, als er auf dem Weg zur "Today Show" war. Mit schwarzen Lederstiefeln und einer Sonnenbrille komplettierte er sein Outfit und zeigte sich sichtlich zufrieden mit seiner neuen körperlichen Verfassung.

Bereits im März hatte Adam in einem Live-Video auf Instagram über seine Gesundheit und seinen Abnehmerfolg gesprochen. Er teilte mit, dass er seit etwa acht Monaten das verschreibungspflichtige Medikament "Mounjaro" einnehme, das zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und zur Gewichtsreduktion eingesetzt wird. "Meine Blutzuckerwerte waren erhöht und grenzten an Diabetes", erklärte Adam offen. "Seit ich Mounjaro verwende, habe ich fast 27 Kilo verloren. Ich fühle mich großartig. Ich esse immer noch, aber eben leichter und weniger." Er äußerte sich auch zu der Debatte über die Verwendung von Medikamenten zur Gewichtsabnahme: "Ich weiß, dass es viele Diskussionen darüber gibt, aber das ist ein Problem der Pharmaindustrie, nicht meines. Sie müssen mit der Produktion Schritt halten."

In der Vergangenheit hatte Adam mit Gewichtsschwankungen und seinem Selbstbewusstsein zu kämpfen. In der High School wog er über 110 Kilogramm und fand erst durch die Musik zu mehr Selbstvertrauen. "Ich habe viel von meinem Selbstwertgefühl aus der Bestätigung gezogen, die ich als Performer bekommen habe", erzählte er einst in einem Interview mit Morning Jolt. Seit seinem Durchbruch bei American Idol im Jahr 2009 ging es für ihn steil bergauf. Seine Audition mit "Bohemian Rhapsody" beeindruckte nicht nur die Jury, sondern auch die legendäre Band Queen. Seit 2011 steht Adam als Frontmann mit Queen auf der Bühne und tourt weltweit in ausverkauften Konzerthallen. Seine Soloalben wie "For Your Entertainment" und "Trespassing" erklommen die Charts und festigten seinen Status als Ausnahmekünstler.

Getty Images Adam Lambert, Sänger

Getty Images Adam Lambert und Brian May, Mitglieder der Band Queen

