Jetzt packt die Model-Mama aus! Am vergangenen Weihnachtsfest machte Tom Kaulitz (29) seiner Heidi Klum (45) einen Heiratsantrag. Natürlich lautete die Antwort: "Ja." In der neuen Folge von Germany's next Topmodel am Donnerstagabend verrät der ehemalige Victoria's Secret-Engel wie der Tokio Hotel-Gitarrist um ihre Hand anhielt. In einem Video-Telefonat mit den Model-Anwärterinnen zeigt sich Heidi so offen und privat wie lange nicht mehr!

Eigentlich klingelt Heidi in der Castingshow-Ausgabe nur in der Model-Villa durch, um zu erfahren, welches ihrer GNTM-Mädels welchen Job bei einem Casting-Marathon in Miami an Land gezogen hat. Dann überraschte die 46-Jährige aber mit einem ganz intimen Einblick in ihr Privatleben, wie bereits in einem Teaser zur Sendung auf ProSieben zu sehen ist: "Wisst ihr, was ich gemacht habe, als ihr unterwegs gewesen seid?" Dabei strahlt sie ungeschminkt in die Kamera und streckt ganz stolz ihre linke Hand vor die Linse: An ihrem Ringfinger funkelt ein Verlobungsring mit einem riesigen grünen Stein.

Nach Informationen von Bild, beschreibe die Vierfach-Mama ganz genau, wie der Antrag ablief. So hätte Tom den Antrag gemeinsam mit Heidis Kindern geplant: Ihre Sprösslinge seien am Weihnachtsmorgen ganz leise an Heidis und Toms Bett mit Blümchen, Kaffee und einer kleinen Schatulle herangetreten. Daraufhin habe Tom seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt.

Getty Images Heidi Klum in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum im März 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2019

