Nicht mehr lange, dann sind sie Mann und Frau! Zum vergangenen Weihnachtsfest stellte Tom Kaulitz (29) seiner Heidi Klum (45) die Frage aller Fragen – und die Modelmama sagte natürlich "Ja". Wann und wo die frisch Verlobten heiraten werden, war bislang noch ein großes Geheimnis. Jetzt plauderte die Blondine erstmals über die Details der anstehenden Feier und versicherte schon mal eines: "Es wird groß!"

In einem Interview mit InTouch erklärte Heidi, wer an ihrem großen Tag nicht fehlen darf: ihre Kids Leni (14), Henry (13), Johan (12) und Lou (9). "Es ist praktisch mit vier Kindern – so habe ich schon zwei Brautjungfern und zwei Trauzeugen." Ihre Sprösslinge seien ganz begeistert von dem Bald-Mann ihrer Mama: "Die Kids lieben Tom heiß und innig", schwärmte die 45-Jährige zudem. Die Zeremonie soll im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden – groß sei hier also eher mit großartig zu übersetzen.

Das Jawort geben sich Heidi und Tom entweder Ende April vor Start der großen "Melancholic Paradise"-Tournee von Tokio Hotel oder Ende Juni nach Abschluss der Konzerte. Mittendrin im Mai kürt Heidi nämlich noch ihr Germany's next Topmodel. Auch bei der Location haben die beiden die Wahl: entweder in Köln nahe der Eltern Günther und Erna Klum oder in ihrer Wahlheimat Los Angeles.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Januar 2019 in Kalifornien

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren vier Kindern und Tom Kaulitz

Christoph Hardt / Future Image Günther und Erna Klum in Köln, 2018

