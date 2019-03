Für Jenefer Riili und Matthias Höhn (23) heißt es jetzt: Bye, bye, Berlin! Seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnemanns Milan halten die Berlin - Tag & Nacht-Stars ihre Fans regelmäßig über ihr Familienleben auf dem Laufenden. Im Netz veröffentlichen sie immer wieder süße Fotos und Updates von ihrem Hosenmatz – und auch diesen großen Schritt will das Paar seinen Followern nun nicht vorenthalten: Jenefer, Matthias und Milan ziehen nach München!

Dies verriet Papa Matthias via Instagram. "Heute ist der Tag gekommen, wir ziehen nach München und freuen uns riesig darauf", erzählte er in seiner Botschaft. Sie alle könnten die Umstellung noch gar nicht so richtig fassen. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich je Berlin verlassen werde, aber mit den zwei wichtigsten Menschen in meinem Leben und der tollsten Familie, die es gibt, fühlt sich jeder neue Schritt einfach gut an", betonte der TV-Darsteller.

Doch nicht alle seine Abonnenten nehmen diese Neuigkeit gut auf. Einige fragen sich, wie der 23-Jährige in Zukunft in seiner Berliner Show vor der Kamera stehen will – wenn er doch nach München zieht: "Steigst du jetzt etwas aus bei 'Berlin - Tag & Nacht'?", sorgt sich beispielsweise ein User in den Kommentaren. Diese Frage blieb von Matthias bislang unbeantwortet.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit seinem Sohn Milan, März 2019

Instagram / matthiashnofficial_ "Berlin - Tag & Nacht"-Star Matthias Höhn

