Erst Anfang Februar wurde bekannt, dass sich André Schürrle (28) und seine Liebste Anna Sharypova bereits im Dezember 2018 heimlich das Jawort gaben. Die beiden heirateten in der Heimat des Sportlers, in Ludwigshafen. Kurz darauf folgte dann schon die nächste Überraschung: Die frisch Vermählten erwarten ihr erstes gemeinsames Baby! Jetzt zeigte die werdende Mama in den sozialen Medien erstmals ihre kleine Baby-Kugel.

Auf ihrem Instagram-Account postete Anna vor wenigen Tagen ein Foto von sich. Und auf diesem lässt sich bereits eine leichte Wölbung unter dem Lederkleid erkennen. Wie weit die hübsche Brünette ist, behielt sie bislang allerdings noch für sich. Auch ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist noch nicht bekannt.

Wie sehr sich der Weltmeister-Kicker auf seinen Nachwuchs freut, zeigte er mit einem niedlichen Pärchen-Schnappschuss auf seinem Instagram-Profil. Dazu schrieb der werdende Papa: "Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir sind. Wir werden Eltern." Was denkt ihr, werden die beiden bald das Geschlecht bekannt geben? Stimmt in der Umfrage ab!

SOPA Images via ZUMA Wire / Zuma André Schürrle und Anna Sharypova im Februar 2019

Anzeige

Instagram / sharypova_nna Anna Sharypova im Februar 2019

Anzeige

UPPA/face to face André Schürrle und Anna Sharypova 2019 in London

Anzeige

Meint ihr, die Zwei verraten bald das Geschlecht ihres Babys? Ja, ich denke schon! Nein, ich glaube nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de