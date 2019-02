Es sollte in dieser Woche nicht bei einer Mega-News über André Schürrle (28) bleiben! Erst am vergangenen Montag wurde bekannt, dass der DFB-Kicker und seine Liebste Anna Sharypova sich ganz klammheimlich schon im Dezember 2018 das Jawort in seiner Heimat Ludwigshafen gegeben haben. Nun plauderte die 30-Jährige in einem Interview die nächste Sensation aus: Sie und der frischgebackene Ehegatte erwarten ein Baby!

Das Model ließ die Nachwuchs-Bombe gegenüber Vogue vor Kurzem platzen – und ließ durchblicken, dass die Schwangerschaft eventuell auch etwas unerwartet gekommen sein könnte: "Geplant oder nicht, in den ersten Sekunden der Gewissheit sind es überwältigende Gefühle: Freude und Angst waren gleichermaßen vorhanden." Der werdende Papa sei bereits Feuer und Flamme und versuche, bei jedem Arzttermin mit von der Partie zu sein. "Er unterstützt mich bei jeder Entscheidungsfindung", ergänzte Anna stolz.

Und der FC-Fulham-Stürmer habe schon eine ganz besondere Beziehung zu seinem Kind aufgebaut, wie die gebürtige Kasachin im Gespräch außerdem verriet: "Er spricht jeden Abend vor dem Schlafengehen mit dem Baby!" Ein Detail behielt Anna dann aber doch für sich – nämlich ob das in London lebende Paar einen Jungen oder ein Mädchen bekommen wird.

Instagram / sharypova_nna Model Anna Sharypova

Instagram / andreschuerrle Anna Sharypova und André Schürrle, Juni 2018

Instagram / andreschuerrle André Schürrle und Anna Sharypova, April 2018

