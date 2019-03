Anneke Dürkopp (40) hat überhaupt keine Angst vorm Älterwerden! Die beliebte Moderatorin feierte am Donnerstag einen runden Geburtstag: 40 Jahre ist die Neu-Mama eines Sohnes alt geworden. Falten-Frust oder andere Wehwehchen finden in ihrem B-Day-Post allerdings keine Erwähnung – im Gegenteil: Ihr ist das Alter gerade in diesem Jahr total egal und findet stattdessen ganz viele Gründe, über die sie sich umso mehr freuen kann!

"40! Bam! Aber es interessiert mich nicht die Bohne!", ließ sie ihre Follower auf Instagram an ihrem Ehrentag wissen. Auf dem dazugehörigen Foto zeigt sich Anneke ganz natürlich: so gut wie ungeschminkt und mit ihrem Söhnchen auf dem Arm. Seit dem 1. März ist der Kleine auf der Welt – und für das TV-Gesicht eindeutig das schönste, vorgezogene Präsent. Außerdem ist sie glücklich über die essenziellen Dinge im Leben: "Ich bin gesund, mein Mann macht mich glücklich, meine Freunde sind die tollsten. Was will ich mehr? Nichts! Es soll bitte genau so weitergehen!"

Dass die 40-Jährige so stolz auf ihren Nachwuchs ist, hat einen bestimmten Grund: Vier Fehlgeburten erlitt Anneke in ihrem Leben. Deshalb hatte sie auch bis zum Schluss große Angst während der Schwangerschaft, ihren Schatz zu verlieren: "Selbst im letzten Drittel der Schwangerschaft habe ich es oft nicht zugelassen, mich mit ihm auf dem Arm zu sehen", verriet sie ihren Followern. Umso mehr kann sie nun also – auch mit 40 Jahren – strahlen.

Instagram / dieanneke Anneke Dürkopp und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / dieanneke Anneke Dürkopp mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / dieanneke Anne Dürkopp im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de