Endlich kann sie ihr erstes Kind in den Armen halten! Anneke Dürkopp (39) erlitt in den vergangenen Jahren vier Fehlgeburten. Im Dezember verriet die Sat.1-Wetterfee im Gespräch mit Promiflash, dass sie deshalb kurz davor war, ihren Kinderwunsch aufzugeben. Beim fünften Anlauf hat es jedoch schließlich geklappt: Am 1. März hat Annekes kleiner Sohn gesund und munter das Licht der Welt erblickt!

Das verkündete die Neu-Mami stolz auf Instagram: "Wie alle Eltern bin ich total verliebt in mein Baby. So lange habe ich auf ihn gewartet, so lange habe ich ihn mir sehnlich gewünscht", schrieb sie überglücklich. Zusammen mit diesen emotionalen Worten lieferte die 39-Jährige auch direkt das erste Foto: Anneke drückt den kleinen Mann fest an ihre Brust und scheint ihn nie mehr loslassen zu wollen.

In dem rührenden Post machte die Moderatorin aber auch deutlich, wie groß ihre Angst während der Schwangerschaft war, erneut eine Fehlgeburt zu erleiden. Selbst im letzten Drittel der Schwangerschaft habe sie sich nicht getraut, sich mit ihrem Sohnemann auf dem Arm vorzustellen. Nun sei sie jedoch dankbar – auch ihren Fans gegenüber: "Ihr habt mich immer unterstützt, mir Mut gemacht und mich motiviert", schrieb sie.

Instagram / dieanneke Anneke Dürkopp mit ihrem Sohn, 2019

ActionPress Anneke Dürkopp beim Fotocall der ProSiebenSat.1 –Jahresprogrammpräsentation, 2017 in Hamburg

Instagram / dieanneke Anneke Dürkopp, Moderatorin

