Diese Mittagsschläfchen sind ihr am liebsten! Anneke Dürkopp (40) könnte aktuell nicht glücklicher sein: Nach vier Fehlgeburten in den vergangenen Jahren erblickte Anfang März das erste Kind der Sat.1-Wetterfee das Licht der Welt. Wie stolz sie auf ihren Nachwuchs ist, lässt sie ihre Follower immer mal wieder via Social Media wissen. Dort teilt sie seither süße Neu-Mutti-Updates. Nun zeigte sich die 40-Jährige beim Mittagsschläfchen mit ihrem kleinen Sohnemann!

Auf Instagram teilte Anneke ein Foto, welches Fan-Herzen zum Schmelzen bringen dürfte: Zufrieden lächelnd liegt die Blondine neben dem kleinen Würmchen, das seelenruhig ein Mittagsschläfchen hält. Und die Kuschelzeit genießt Anneke direkt in zweierlei Hinsicht: "Ich liebe unseren Mittagsschlaf. Ich hol mir was von den unterbrochenen Nächten zurück und kann meinem Kleinen gleichzeitig ganz nah sein und mich an ihn kuscheln", schwärmte sie unter dem Beitrag. Für sie seien diese gemeinsamen Momente einfach wunderschön und total intensiv.

Während ihrer Schwangerschaft hat sie die Gedanken an solche schönen Mama-Kind-Augenblicke oftmals verdrängt. Auf dem Foto-Portal verriet sie kurz nach der Geburt, dass sie mit starken Verlustängsten gekämpft habe: "Selbst im letzten Drittel der Schwangerschaft habe ich es oft nicht zugelassen, mich mit ihm auf dem Arm zu sehen. Meine Angst war zu groß", schrieb sie damals.

