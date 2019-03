Ihn scheint es mächtig erwischt zu haben! Bereits seit mehreren Monaten wird getuschelt, dass Schauspiel-Hottie Channing Tatum (38) und Musikerin Jessie J (31) ein Pärchen sind. Zuletzt wurden die beiden immer wieder turtelnd in der Öffentlichkeit gesehen. Die Anzeichen verdichten sich immer weiter, dass Channing und die 30-Jährige gemeinsam auf Liebes-Wolke sieben schweben. Jetzt schickt der Magic Mike-Darsteller noch zusätzlich zuckersüße Geburtstags-Glückwünsche an Jessie!

Auf seiner Instagram-Seite postet der 38-Jährige ein Pic von seinem vermeintlichen Schwarm und kommentiert: "Ich wünsche dir den glücklichsten Tag, erfüllt von Liebe und Licht." Channing gerät regelrecht ins Schwärmen über die Singer-Songwriterin. Jessie habe die Welt mit ihrer Kunst und ihrer Persönlichkeit gesegnet. "Danke, dass du einfach nur du bist. Du bist so besonders. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baby", schreibt Channing weiter.

In der vergangenen Woche wurden das Couple gemeinsam am Londoner Flughafen Heathrow gesehen. Die beiden strahlten um die Wette und zeigten keine Scheu, Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit auszutauschen. Vielleicht dürfen sich die Fans der beiden bald auf ein offizielles Liebes-Coming-Out freuen!

Instagram / channingtatum Jessie J im März 2019

Getty Images Channing Tatum in London 2018

Butler/Warner - MEGA Channing Tatum und Jessie J in London, März 2019

