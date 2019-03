Noch toben die Spekulationen um die finale Staffel von Game of Thrones, schon gibt es Anlass für neue Gerüchte: Denn nach dem Ende ist vor dem Prequel! Bisher gab HBO nur wenig bekannt, doch ein paar Äußerungen von Buchautor George R. R. Martin (70) laden zum Spekulieren ein. Fans dürfen sich schon mal über die Besetzung freuen, denn der Cast wird breiter und breiter: Jetzt wurden neue Stars bekannt gegeben!

Nachdem öffentlich wurde, dass Naomi Watts (50) eine zentrale Rolle spielen soll und unter anderem Harry Potter-Star Miranda Richardson dazustößt, kommen nun fünf weitere Schauspieler ins Boot, berichtet Deadline. Dabei sind Marquis Rodriguez, bekannt aus den Marvel-Comicserien "Luke Cage" und "Iron Fist", John Simm aus "Life on Mars – Gefangen in den 70ern" und "Der ewige Gärtner"-Star Richard McCabe. Dazu gesellen sich John Heffernan, der aktuell an einer Mini-Fernsehserie mit dem Titel "Dracula" arbeitet, und die 13-jährige Dixie Egerickx, die in "The Little Stranger" zu sehen ist.

Wie "Das Lied von Eis und Feuer"-Autor George in einem Interview mit Entertainment Weekly verriet, werde die Handlung etwa 5.000 Jahre vor den Ereignissen von GoT spielen: "Westeros ist ein ganz anderer Ort. Es gibt kein Königsmund. Es gibt keinen Eisernen Thron. Es gibt keine Targaryens – Valyria hat nicht einmal angefangen sich zu erheben, mit seinen Drachen und dem großen Reich, das sie erbauten."

Getty Images Schauspielerin Naomi Watts in New York

Getty Images John Heffernan, Schauspieler

Getty Images Marquis Rodriguez, Schauspieler

