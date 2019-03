Seit dem Tod von Jens Büchner (✝49) ist für Witwe Daniela Büchner (41) alles anders! Die fünffache Mama und der im November verstorbene Kultauswanderer führten gemeinsam das Café Faneteria auf Mallorca. Im vergangenen Oktober musste die Familie das Lokal wegen des schlechten Gesundheitszustands von Jens bereits vor Saisonende schließen. In wenigen Wochen hatte Danni dort eigentlich wieder Gäste empfangen und sich dafür mit dem Gastro-Paar Peggy Jerofke und Steffen Jerkel zusammenschließen wollen. Doch aus dieser Kooperation wird nun nichts!

So verkündete Peggy in einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story: "Um vielen die Frage zu beantworten: Das Thema Faneteria hat sich für uns erledigt. Größte menschliche Enttäuschung seit Langem." Über diese Entscheidung zeigte sich Daniela mehr als verwundert und erklärte gegenüber RTL: "Ich bin überrascht über das Statement. Und auch enttäuscht über die Wortwahl. Peggy ist immerhin Diegos Patentante." Doch auch wenn die Zusammenarbeit ein frühes Ende fand, so ist für die 41-jährige Witwe eins sicher: Sie wird Jens' Erbe weiterführen – mit wem auch immer!

Zwar soll es gute Gespräche zwischen Daniela, Peggy und Steff gegeben haben, doch am Ende musste Dani feststellen, dass es einfach nicht passt. Eine gemeinsame Eröffnung der Faneteria sei Geschichte, verkündete sie in einem Insta-Statement. Wie es mit dem Café jetzt weitergeht, ist noch nicht bekannt.

