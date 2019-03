Bei Justine Heindle geht es Schlag auf Schlag! Vor Kurzem wurde nämlich bereits bekannt, dass Justine – nach der Trennung von Joey Heindle (25) im August 2018 – wieder im Liebesglück schwelgt. Offenbar hält die neue Wahl-Heimat Mallorca für Joeys Verflossene aber weitaus mehr als eine neue Liebe bereit. Denn: Justine hat vor ein paar Tagen einen neuen Job angefangen – und ihr Boss ist offenbar keine Geringere als Iris Klein (51)!

Im Gespräch mit RTL plauderte Justine über die Zeit nach der Trennung von Joey und berichtete auch von ihrem neuen Leben auf Mallorca. Dabei verriet sie, dass sie künftig auf der Partymeile in einer Bar jobben werde – und zwar im Lokal der Katzenberger-Mama! "Iris und ich kennen uns schon seit Jahren", legte die 30-Jährige die Hintergründe ihrer neuen Anstellung als Vollzeit-Barkeeperin dar. Ob Justine den Ansprüchen ihrer prominenten Chefin wohl genügt?

Das wird sich wohl erst in Zukunft zeigen. Denn das "Ever Green" feierte erst am vergangenen Wochenende die Eröffnung. "Den Job habe ich ja auch schon in Deutschland gemacht, um mich über Wasser zu halten", zeigte sich Justine aber bereits zuversichtlich.

Instagram / justineheindle Justine Heindle im Januar 2019

Instagram / justineheindle Justine Heindle im März 2019

Instagram / justineheindle Justine Heindle im März 2019

