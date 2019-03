Joey Heindles (25) Ex turtelt mit einem neuen Mann! Im Mai 2017 hatten sich der ehemalige Dschungelkönig und Justine Dippl das Jawort gegeben. Nur ein Jahr später schockten die beiden die Öffentlichkeit mit ihrem Liebesaus. Vor Kurzem zeigte sich der Sänger zum ersten Mal mit seiner neuen Flamme Ramona Elsener – und auch Justine scheint über ihren Verflossenen hinweg zu sein: Sie hat ebenfalls einen neuen Partner und wohnt seit Weihnachten mit ihm zusammen auf Mallorca!

Im Gespräch mit RTL verriet sie, dass sie Daniel M. bereits seit acht Jahren kenne – früher sei er ihr Arbeitskollege gewesen. Nach der Scheidung habe der 28-Jährige ihr beigestanden: "Als ich letztes Jahr nach Mallorca kam und auf der Insel allein war, haben wir dann wieder zusammen Zeit verbracht. Und irgendwann machte es dann Zoom", verriet die 30-Jährige und fügte hinzu, dass ihr Neuer "einfach super" sei.

"Das ist für mich ein erwachsener Mann. [...] Der denkt anders, der redet anders, da gibt es auch nicht diese Streitereien, zumindest nicht in diesem Ausmaß", schwärmte sie von ihrem Daniel und stichelte so gleichzeitig gegen ihren Exmann. Erst kurz zuvor hatte Justine in einem Interview verraten, wie unglücklich sie an der Seite des ehemaligen DSDS-Kandidaten Joey gewesen war. "Er ist nicht der liebe Joey, der keiner Fliege etwas zuleide tut", sagte sie darin.

ActionPress Joey Heindle und Justine Dippl

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener

ActionPress Justine Dippl und Joey Heindle, 2017

