Nun geht es bei Scarlett Gartmann (25) und Marco Reus (29) Schlag auf Schlag, was die Baby-News betrifft! Zunächst wurde noch gemunkelt, ob der Kicker und die Blondine am Samstag ihr erstes Kind in die Arme schließen durften. Am Sonntagmorgen bestätigte der Verein des frischgebackenen Papas dann, dass es tatsächlich so weit war. Und jetzt legten die Neu-Eltern sogar selbst noch einen drauf: Sie posteten das erste Foto des Wonneproppens im Netz!

"Unser kleines Wunder", kommentierte Scarlett ein Schwarz-Weiß-Foto des Mädchens. Darauf scheint sich die neue Erdenbürgerin noch ganz verschlafen die Augen zu reiben – zusätzlich legen Mama und Papa ihre Hände schützend neben ihr Baby. Auch Marco teilte sein Familienglück schon mit seinen Followern. Unter dasselbe Pic schrieb er glücklich: "Willkommen auf der Welt, kleine Prinzessin!"

Wie die Tochter von Scarlett und dem BVB-Spieler heißt, behielt die Familie bisher allerdings noch für sich. Ob ein Löwen-Emoji in der Instagram-Bildunterschrift von Marco vielleicht zumindest einen kleinen Hinweis auf den Namen geben könnte – was meint ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / scarlettgartmann Die Tochter von Marco Reus und Scarlett Gartmann

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus' Freundin Scarlett Gartmann, Januar 2019

Anzeige

Bucco,Herbert Scarlett Gartmann und marco Reus 2017 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de