Dieser Bestechungsskandal schlägt noch immer hohe Wellen! Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Lori Loughlin (54) neben anderen gut betuchten Eltern beliebte Elite-Universitäten mit Geld geschmiert hatte, um ihren Kindern einen Platz zu sichern. Die Schauspielerin wurde dafür nicht nur aus der Serie Fuller House geschmissen, sie muss sich auch vor Gericht verantworten. Nun kommt es noch schlimmer für Lori: Tochter Olivia Jade (19) hat den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen!

Nicht nur ihre berühmte Mutter soll finanzielle Einbußen haben: Bei der Influencerin, die von der Uni geflogen ist, soll der Werbedeal mit einer bekannten Kosmetikkette geplatzt sein. Ein Insider verriet Us Weekly, dass Olivia unter anderem deswegen "gerade nicht mit ihren Eltern spricht" – sie sei einfach noch zu wütend. Obwohl viele ihrer Freunde sagen würden, sie solle nicht sauer sein, immerhin hätten beide nur das Beste für sie gewollt, höre die 19-Jährige nicht zu und sehe sich als das "Opfer" in der ganzen Sache: "Olivia gibt ihrer Mutter und ihrem Vater die Schuld an diesem Skandal und dem Untergang ihrer Karriere."

Anfangs habe das Instagram-Sternchen noch daran geglaubt, nach einer Woche einfach in ihr altes Leben zurückkehren zu können – mittlerweile habe sie sich aber damit abgefunden, dass das Drama um ihre Eltern das Ende ihrer Karriere bedeuten könnte. Lori und ihr Mann Mossimo hatten umgerechnet 442.000 Euro geblecht, um Olivia und ihre Schwester Isabella an der Uni unterzubringen.

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli

Anzeige

Getty Images Olivia Jade Giannulli und ihre Mutter Lori Loughlin im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Mossimo Giannulli und Lori Loughlin 2002 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de