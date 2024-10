Jacob Elordi genießt romantischen Italien-Urlaub mit Olivia

Jacob Elordi (27) und Olivia Jade Giannulli (25) lassen gemeinsam die Seele baumeln: Der Schauspieler und seine Partnerin machen aktuell Urlaub in Italien. Wie sehr die zwei ihre Auszeit in Europa genießen, verdeutlichen jetzt aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen wirken die Turteltauben sichtlich happy und gönnen sich eine Flasche Champagner. Währenddessen ziert ein strahlendes Lächeln die Lippen der beiden. Auf einem weiteren Schnappschuss macht Olivia ein Handyfoto von ihrem Liebsten und hat erneut ein breites Grinsen im Gesicht, mit dem sie ihren Schatz direkt ansteckt.

Jacob und Olivia urlauben bereits seit ein paar Tagen in Italien. Wie People berichtet, verbrachten die Influencerin und der 27-Jährige unter anderem ein paar romantische Stunden auf einer luxuriösen Jacht. Diese tuckerte an der Küste von Sardinien entlang, während sich die Berühmtheiten in der warmen Sonne bräunten und ihre durchtrainierten Körper in knapper Bademode präsentierten.

Was ihre Beziehung anbelangt, halten sich Jacob und die Tochter von Lori Loughlin (60) weitestgehend bedeckt. Warum sie ihre Liebe nicht öffentlich zur Schau stellen wollen, verriet ein Insider vor ein paar Monaten gegenüber Us Weekly. Offenbar habe der Berühmtheitsgrad des The Kissing Booth-Darstellers etwas mit dem Versteckspiel zu tun. "Olivia möchte nicht nur als 'die Freundin von Jacob' bekannt sein", meinte die Quelle zu wissen.

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli, Influecerin

Instagram / jacobelordi Jacob Elordi, Schauspieler

