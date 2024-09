Traumurlaub: Jacob Elordi und Olivia Jade genießen Italien

Jacob Elordi (27) und seine Freundin Olivia Jade (25) genießen einen sonnigen Urlaub auf einer luxuriösen Jacht vor der Küste von Sardinien, Italien. Auf Bildern vom 28. September, die People vorliegen, sind sie dort mit Olivias Eltern Lori Loughlin (60) und Mossimo Giannulli (61). Der Euphoria-Star und die Influencerin wirken dabei frisch verliebt und glücklich, während sie die Zeit mit ihrer Familie in vollen Zügen zu genießen scheinen.

Der Schauspieler zeigte seinen durchtrainierten Körper in dunkelblauer Badehose, während die 25-Jährige in einem lilafarbenen Bikini strahlte. Nach dem Bad wickelten sie sich in Handtücher und entspannten an Deck der Jacht, wo Lori und Mossimo in der Sonne lagen. Später am Tag trug Olivia ein graues Sweatshirt, während Jacob in einem weißen Hemd und mit Sonnenbrille zu sehen war.

Jacob und Olivia wurden erstmals im Dezember 2021 miteinander in Verbindung gebracht, als sie in Los Angeles Kaffee tranken, kurz nach Jacobs Trennung von Kaia Gerber (23). Fast ein Jahr später wurde das Paar während eines Urlaubs in Italien und in SoHo, New York City, gesichtet. Im Juli 2023 bestätigte People, dass sie offiziell wieder zusammen sind, und eine Quelle sagte: "Es geht ihnen 100 Prozent gut. [...] Es wird ernst." Anfang des Jahres traten sie zusammen in New York City auf, und mehrere Quellen bestätigten, dass sie noch ein Paar sind. Anscheinend genießen beide ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen.

Getty Images Olivia Jade Giannulli im März 2023

Getty Images Jacob Elordi bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig 2023

