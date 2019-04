Endlich erlöst Justin Bieber (25) seine Fans! Auch der Musiker ließ es sich am 1. April – dem inoffiziellen Streichetag – jetzt nicht nehmen und verwirrte seine Follower mit kuriosen Fotos: einer Ultraschallaufnahme sowie Bilder seiner scheinbar schwangeren Frau Hailey (22)! Doch ist wirklich ein Bieber-Baby unterwegs? Oder hat Justin das Netz mit den täuschend echt wirkenden Schnappschüssen nur an der Nase herumgeführt?

Via Instagram lieferte der Kanadier nun eine wohl deutliche Antwort: "Wartet mal, oh mein Gott, ist das etwa ein Aprilscherz?", witzelte der Musiker in seinem neusten Beitrag und veröffentlichte daneben erneut ein Ultraschall-Pic – nur ist dieses Mal kein menschliches Baby, sondern die 3-D-Aufnahme eines Welpen darauf zu sehen! Also scheint Hailey nie wirklich schwanger und Justin einfach zum Scherzen aufgelegt gewesen zu sein.

Auch seine Abonnenten haben Justins Aktion mittlerweile enttarnt: "Das Babyfoto ist das erste, das auftaucht, wenn man "Ultraschall" googelt", erklärte ein Follower in den Kommentaren. Was sagt ihr zu seinem Aprilscherz – lustig oder nicht? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / justinbieber Justin Biebers Ultraschallpost

Instagram / justinbieber Hailey Bieber im Krankenhaus

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber

