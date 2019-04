Jetzt setzt Justin Bieber (25) sogar noch einen drauf! Erst vor wenigen Minuten postete der Musiker ein Foto, das bei seinen aufgeregten Fans eine Schnappatmung ausgelöst haben dürfte: eine Ultraschallaufnahme! Doch ist seine Frau Hailey Bieber (22) echt schwanger? Schließlich könnte es sich auch nur um einen fiesen Aprilscherz handeln. Nun heizt Justin die Gerüchte weiter an: Er hat tatsächlich einige Bilder von Hailey mit Babybauch veröffentlicht!

Auf seinem Instagram-Kanal vergrößert der heiße Kanadier die Verwirrung noch zusätzlich: Dort sind jetzt nämlich Fotos einer schwangeren Hailey aufgetaucht, die ziemlich echt aussehen – die Blondine befindet sich auf den Pics scheinbar gerade beim Frauenarzt. "Falls ihr dachtet, es sei nur ein Aprilscherz gewesen", schreibt der Sänger in der dazugehörigen Bildunterschrift. Ist seine Frau also doch in freudiger Erwartung des ersten Bieber-Babys?

Die Fans sind geteilter Meinung – während etliche User sich sicher sind, dass Hailey und Justin tatsächlich das Elternabenteuer wagen wollen, sind andere wiederum überzeugt: "Ach, das ist doch nur Photoshop! Justin, du Troll!", witzelt beispielsweise ein Abonnent in den Kommentaren. Was sagt ihr zu den Bildern – sind sie mit Photoshop oder reichlich Mageninhalt entstanden oder tatsächlich echt? Stimmt ab!

Instagram / justinbieber Justin Biebers Ultraschallpost

Instagram / justinbieber Hailey Bieber im März 2019

Getty Images Hailey und Justin Bieber im September 2018

