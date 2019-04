Wo sie sind, herrscht Ausnahmezustand! Spätestens seit ihrer Traumhochzeit im Mai vergangenen Jahres zählen Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zu den begehrtesten Paaren der Welt. Ob in Europa, Ozeanien oder Marokko – die Fotografen reißen sich um Schnappschüsse von den zwei Royals. Dass die beiden in wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern werden und alle Meghans Babybauch sehen wollen, verstärkt den Ansturm auf das Power-Paar zusätzlich. Umso überraschender, dass sich Meghan und Harry jetzt – ganz casual – auf die Suche nach einem Baby-Bettchen machten!

Da staunten die Kunden bei bensons for beds in London nicht schlecht, als sie das Couple am Wochenende in dem Geschäft antrafen, wo es offenbar ein Bett für sein Kind kaufen wollte. Meghan hatte ihre Haare zu einem lockeren Dutt zusammengebunden, sie trug eine blau-weiß-gestreifte Bluse und eine weiße Hose – ein Outfit, das an ihren Wimbledon-Look von 2018 erinnerte. Doch ein Detail stach ins Auge: Der Bauch der eigentlich Hochschwangeren war total flach! Auch bei Harry dürfte der eine oder andere Passant einen zweiten Blick riskiert haben: Er hatte über sein helles Hemd einen Tragegurt geschnürt – mit Säugling an Bord! Ist der jüngste königliche Spross etwa schon längst auf der Welt?

Natürlich nicht. Bei der ganzen Aktion handelte es sich lediglich um einen Aprilscherz, den der Bettenladen zu Promozwecken initiiert hatte. Statt Harry und Meghan stöberten zwei Doubles im Sortiment des Geschäfts und lenkten so die Aufmerksamkeit der Kunden auf eine neue Produktlinie des Ladens.

Joe Pepler/PinPep/WENN.com Ein Meghan- und ein Harry-Double im bensons for beds-Store, 2019

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan in Wimbledon 2018

