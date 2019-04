Ist der Mega-Zoff etwa schon längst wieder Schnee von gestern? Der erneute Fremdgeh-Skandal um Khloe Kardashians (34) Freund Tristan Thompson (28) erregte vor wenigen Wochen mächtig Aufmerksamkeit. Der Basketballer hatte ausgerechnet mit Jordyn Woods (21), der BFF von Khloes Halbschwester Kylie Jenner (21), herumgeknutscht. Daraufhin wandte sich der gesamte Kardashian-Jenner-Clan von Jordyn ab – inklusive Kylie. Jetzt spricht jedoch einiges dafür, dass die Unternehmerin ihrer besten Freundin schon wieder vergeben hat!

Damit hatten die Follower sicher nicht gerechnet: Kylie entschied sich plötzlich dazu, ihr Twitter-Foto zu ändern. Ihren Account ziert nun nicht mehr eine Aufnahme, auf der nur sie allein zu sehen ist – stattdessen prangt auf dem Twitter-Profil der Unternehmerin ein Foto mit Jordyn! Auf dem Bild liegt das Model ganz vertraut in Kylies Armen. Ist das etwa der Beweis dafür, dass die einstigen Busenfreundinnen erneut zueinandergefunden haben?

Kurz nachdem der Fremdgeh-Skandal ans Licht gekommen war, sah es so aus, als würde Kylie den nach Jordyn benannten Lipgloss in ihrem Make-up-Shop plötzlich für einen Spottpreis verhökern wollen. Für die Fans war dies ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Freundschaft zwischen der 21-Jährigen und Jordyn Geschichte ist. Doch in einem Interview mit der New York Times machte die Partnerin von Travis Scott (26) vor Kurzem klar, dass sie damit nichts zu tun hatte: "Das ist einfach nicht mein Charakter. Ich würde so etwas nie tun. Und als ich es gesehen habe, war ich total bestürzt."

WENN Jordyn Woods im März 2019

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner in Hollywood

WENN Kylie Jenner, Reality-Star

