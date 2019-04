Kylie Jenner (21) bricht ihr Schweigen! Im Februar hatte der Skandal um Tristan Thompson (28) für Aufsehen gesorgt: Der Sportler war seiner Freundin Khloe Kardashian (34) erneut fremdgegangen – und das ausgerechnet mit Jordyn Woods (21)! Nicht nur für die Designerin ein herber Schlag, auch für ihre kleine Schwester Kylie war diese Nachricht ein Schock. Jetzt meldete sie sich zum ersten Mal nach dem Verrat ihrer BFF zu Wort!

Kurz, nachdem Jordyn mit ihrem Betrug Schlagzeilen machte, sah es so aus, als verhökere Kylie die nach ihrer Freundin benannte Lipgloss-Farbe zum Schnäppchenpreis. Gegenüber New York Times stellte die Selfmade-Milliardärin nun klar: Sie hatte damit nichts zu tun! Die 21-Jährige sei selbst überrascht gewesen und habe sofort einen Mitarbeiter angerufen. Der Sale sei schon vor dem Skandal aufgrund von Verpackungsänderungen geplant gewesen. "Das ist einfach nicht mein Charakter. Ich würde so etwas nie tun. Und als ich es gesehen habe, war ich total bestürzt”, so Kylie.

Die Bindung der einstigen besten Freundinnen scheint dennoch belastet zu sein. Die TV-Beauty habe laut eines Us Weekly-Insiders besonders eine Sache schwer getroffen: Jordyn habe sie nicht sofort angerufen. "Kylie hat erst von ihrer Schwester Khloe davon erfahren”, so die Quelle. Daraufhin entschied sich die Kosmetik-Unternehmerin dazu, die Influencerin aus ihrer Villa zu verbannen.

Getty Images Kylie Jenner 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner im Juni 2018

Anzeige

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, It-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de