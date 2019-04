Sie outeten sich als Paar! In der TV-Kuppelshow Temptation Island lernten sich Tabea Thomas und Vasfije Muharem kennen und lieben, während der Dreharbeiten entwickelten sie starke Gefühle füreinander. Und mittlerweile können sich die beiden Frauen ein Leben ohne die andere gar nicht mehr vorstellen. Doch was genau ist das Besondere an ihrer Beziehung? Promiflash hat bei den Turteltauben mal nachgehakt.

Zwischen ihnen herrsche großer Respekt, verraten Tabea und Vasfije im Interview. Das würden sie beide schätzen. Doch auch noch etwas anderes schweiße sie als Paar zusammen: "Dass wir uns einander die Zeit und den Freiraum geben, den der andere gerade benötigt. Wir sind beide immer sehr unabhängige Frauen gewesen – und wir unterstützen uns gegenseitig darin, dass wir das auch bleiben." Vasi liebt die Aufmerksamkeit, die Tabea ihr entgegenbringt. "Zum Beispiel macht sie mir Smoothies und deckt mich zu", erzählt die dunkelhaarige Beauty. Tabea hingegen findet es toll, dass Vasfije mit ihren kleinen Macken und Eigenheiten umgehen kann.

Zu der Beziehung zwischen den beiden Ladys äußerten sich auch deren "Temptation Island"-Kolleginnen Giulie Santana und Janina Gander. Sie waren von den Liebes-News ziemlich überrascht. "Eigentlich war zwischen Antony und Tabea was und das war so ein Vierer-Gespann – zwischen Vasi und Benjamin lief eigentlich auch noch was", schilderten die beiden Mitstreiterinnen im Gespräch mit Promiflash. Für die beiden Frischverliebten würden sie sich aber freuen.

Instagram / vasfije_mm "Temptation Island"-Vasfije Muharem

Anzeige

Instagram / Tabea Thomas "Temptation Island"-Tabea Thomas

Anzeige

Instagram / janina.gander Giulie Santana und Janina Gander von "Temptation Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de