Dem Verflossenen und seiner Neuen zu begegnen, ist nie einfach – aber wie erlebte Ex-Der Bachelor-Kandidatin Vanessa Prinz das Wiedersehen mit dem Mann, um dessen Gunst sie einst gebuhlt hatte? Schlimmer noch: Die Drittplatzierte traf Andrej Mangold (32) auf der diesjährigen Glow Beauty-Convention nicht alleine – auch dessen Auserwählte Jennifer Lange war vor Ort. Im Interview mit Promiflash offenbarte Vanessa nun, wie sie die Begegnung mit den beiden empfand!

Promiflash schnappte sich Vanessa beim Live Entertainment Award in Frankfurt am Main und beim Thema Rosenpaar verzog das Model nicht einmal das Gesicht! "Ne, also ich fand es gar nicht unangenehm", erklärte sie. Ihre Fans dürfte das vielleicht sogar etwas überraschen – immerhin hatte sie der Rauswurf aus der RTL-Sendung doch etwas getroffen. Vor allem beim darauffolgenden Gruppeninterview mit Frauke Ludowig (55) hatte sie nicht einen Ton von sich gegeben!

Dennoch ist Vanessa nicht die Einzige, die das Wiedersehen mit Andrej und Jenny durchaus positiv in Erinnerung hat. Auch Mitstreiterin Ernestine Palmert hatte nichts als liebe Worte für das Pärchen übrig: "Es war wirklich eine schöne Begegnung, das war nicht unangenehm oder irgendwas. Es war doch schön, die beiden wieder zusammen zu sehen", kam Ernestine gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus.

Instagram / vanerazzi Andrej Mangold und Vanessa Prinz

Promiflash Jenny und Andrej im Promiflash-Interview

TVNOW Andrej Mangold und Ernestine Palmert in der 5. Folge von "Der Bachelor"

