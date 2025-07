Nach Sturz: Andrej Mangold muss an der Hand operiert werden

Andrej Mangold (38) hat seinen Fans eine unerfreuliche Nachricht überbracht: Der ehemalige Profi-Basketballer muss sich einer Operation an der linken Hand unterziehen. In einer Instagram-Story schilderte er, dass er bereits seit seiner Teilnahme an der Sport-Show "Exatlon Germany" im letzten Jahr mit Schmerzen und Problemen in seinem Mittelfinger zu kämpfen hat. Mehrere Arztbesuche brachten nun die Gewissheit, dass ein chirurgischer Eingriff unausweichlich ist. "Leider hat jetzt auch der nächste Hand-Spezialist bestätigt, dass ich nicht um eine OP [herum-]kommen werde, da die Hand bzw. der Finger ansonsten bald unbrauchbar wäre", sagte Andrej sichtlich betrübt.

Die Diagnose erfordert eine genaue Planung, denn eine solche Operation bedeutet für Andrej, dass er für sechs bis zehn Wochen mit Einschränkungen in der Nutzung seiner Hand rechnen muss. Trotzdem versucht der Sportler, die Situation mit seiner gewohnt positiven Einstellung zu nehmen. Er erklärte seinen Followern: "Das ist natürlich ziemlich kacke alles, hätte aber auch schlimmer kommen können." Nachdem der Sturz bei der TV-Show bereits einige Zeit zurückliegt, hat sich Andrej nach eigenen Angaben an den Schmerz gewöhnt, hofft aber, bald wieder schmerzfrei und ohne Einschränkungen in den Alltag zurückkehren zu können.

Privat scheint Andrej in seiner Beziehung mit Annika Jung Rückhalt zu finden. Nach einer kurzen Trennung im vergangenen Jahr fanden die beiden wieder zueinander und wirken seitdem gefestigter denn je. Die Unterstützung ihrer Familien spielte dabei eine entscheidende Rolle. Besonders Annika schätzt den engen Kontakt zu Andrejs Mutter. Die schwierigen Zeiten haben das Paar scheinbar näher zusammengebracht.

Getty Images TV-Bekanntheit Andrej Mangold

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Persönlichlkeit

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Juli 2025