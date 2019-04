Endlich ist das Geheimnis gelüftet! Im vergangenen Oktober wurden Bibi (26) und Julian Claßen (25) zum ersten Mal Eltern. Schon im Vorfeld hatte es einen riesigen Wirbel um den Vornamen ihres Söhnchens gegeben: Die Webstars entschieden sich offenbar für einen besonders ungewöhnlichen Namen, den sie extra beantragen mussten. Mehr erfuhren die Fans vorerst nicht – bis heute! Jetzt gaben die beiden bekannt, dass ihr Kleiner Lio heißt. Aber was bedeutet der Name Lio eigentlich?

Lio ist entweder eine Abwandlung des Namens Leo oder Lion, stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "Löwe". Der Jungenname könnte allerdings auch von dem hawaiianischen Wort "Ka Lio" abgeleitet sein, das mit "Pferd" übersetzt wird. So oder so hat Bibis Sohnemann also einen tierischen Vornamen bekommen. Den Namenstag ihres Kleinen konnten Bibi und Julian bereits einmal feiern, dieser fällt nämlich auf den 10. November.

Um Lios Gesicht wollen die YouTube-Stars allerdings weiterhin ein Geheimnis machen. "Wir laden auch Fotos aus unserem Leben hoch, wo man ihn auf unserem Arm sieht, aber weiterhin möchten wir sein Gesicht nicht zeigen", meinte die junge Mutter in einem YouTube-Video.

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen und ihr Sohn am ersten Advent

Anzeige

Wie gefällt euch der Name Lio? Eine tolle Wahl! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de