Es ist immer noch eine unbegreifliche Tat. Am vergangenen Sonntag wurde Nipsey Hussle (✝33) kaltblütig ermordet. Der Rapper stand zusammen mit zwei Freunden auf dem Parkplatz vor seinem eigenen Kleidungsgeschäft, als Eric Holder auf ihn zugekommen und mehrfach auf seinen Kopf und Oberkörper geschossen haben soll. Doch dank der Überwachungsbilder konnte der vermeintliche Täter schnell überführt werden. Jetzt wurde Eric auch vor einen Haftrichter geführt und offiziell des Mordes angeklagt.

Laut TMZ habe der Mann, der auf den Straßen L.A.s auch als Shitty Cuz bekannt sei, ziemlich schlechte Karten, was einen Freispruch angeht. Neben der Tat an dem "Victory Lap"-Interpreten wird ihm nämlich noch der versuchte Mord an dessen zwei Freunden zur Last gelegt. Sollte Eric verurteilt werden, könnte er lebenslänglich hinter Gitter kommen. Die Welt außerhalb der Gefängnisstäbe wird er zudem auch vor dem Prozessgewinn nicht sehen: Die Kaution wurde nämlich auf enorme sieben Millionen US-Dollar festgelegt (Ca. 6,2 Millionen Euro).

Die beiden Bekannten des Musikers sollen der Hauptgrund für dessen Anwesenheit vor seinem Laden an diesem Tag gewesen sein. Nipsey habe einen befreundeten Ex-Häftling mit neuer Kleidung ausstatten wollen. Der andere Mann war dessen Cousin und hatte ihn zu dem Treffen offenbar lediglich begleitet.

Getty Images Nipsey Hussle bei einer Pre-Grammy-Party 2015

Getty Images Nipsey Hussle

Getty Images Nipsey Hussle, Rapper



