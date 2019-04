Sein Tod schockte die Hip-Hop-Welt! Am vergangenen Sonntag ist Rapper Nipsey Hussle (✝33) erschossen worden. Er hatte sich vor seinem Modeladen Marathon Clothing mit zwei Freunden getroffen, als plötzlich Schüsse abgegeben wurden. Alle drei Männer wurden verletzt, Nipsey überlebte den Anschlag als Einziger nicht. Zwei Tage nach dem Mord wurde ein Mann namens Eric Holder festgenommen – nun gibt es die ersten Fotos des Tatverdächtigen!

Diese Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Eric Holder in Handschellen. Er wird von mehreren Beamten abgeführt und zu einem Wagen gebracht. Nachdem die Polizei einen verzweifelten Aufruf gestartet hatte, der Verdächtige möge sich stellen, meldete sich zuerst die Frau, die den Fluchtwagen gefahren haben soll: Sie behauptete, nicht gewusst zu haben, dass Eric Holder auf Nipsey geschossen hatte, bevor er in ihr Auto stieg und kam straffrei davon. Schließlich erkannte eine Person den Verdächtigen auf der Straße und verständigte die Polizei. Am Dienstag wurde er dann nach einer zweitägigen Fahndung in Los Angeles festgenommen. Eric Holder – auch unter dem Künstlernamen Shitty Cuz bekannt – soll Nipsey wegen einer persönlichen Auseinandersetzung getötet haben.

Nipsey hatte sich am Sonntag ohne seine Security auf den Weg zu seinem Modegeschäft gemacht. Er wollte dort offenbar einem alten Freund, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, mit neuer Kleidung aushelfen. Auch dieser Freund wurde bei der Schießerei verletzt.

Getty Images Rapper Nipsey Hussle, 2019

Getty Images Nipsey Hussle beim #REVOLVEfestival in La Quinta

Getty Images Nipsey Hussle bei der 2018 BET Experience in Los Angeles

