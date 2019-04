Jetzt bricht sie ihr Schweigen! Kendall Jenner (23) war eines der Models, das neben Bella Hadid (22) und Hailey Bieber (22), das Fyre Festival 2017 im Internet mit einer orangefarbenen Kachel, einem Clip und dem Line-up promotet hatten. Doch das gab es genauso wenig wie Unterkünfte oder ein funktionierendes Catering – geschweige denn einen Strand in Laufnähe. Das Fyre Festival endete in einem Desaster. Und zu dem nahm Kendall jetzt erstmals Stellung!

“Man wird von so vielen Leuten kontaktiert, um etwas zu promoten, irgendwo zu helfen und so weiter. Und man kann sich nie sicher sein, wie solche Dinge ausgehen, es ist immer mit einem Risiko verbunden”, sagte die Reality-Queen gegenüber der New York Times. Dieses Risiko entpuppte sich bei dem Fyre Festival, das auf den Bahamas stattfinden sollte, als Fiasko. “Ich recherchiere so viel, wie ich kann, gerade bei neuen Marken. Doch manchmal muss man einfach an das Projekt glauben und hoffen, dass es so funktioniert, wie die Leute sagen”, erklärte Kendall außerdem.

Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen könnte die 23-Jährige nun vor Gericht vorgeladen werden, weil sie an der PR-Aktion des Festivals beteiligt gewesen war. Vor einem Richter landete übrigens auch Kendalls Stalker, nachdem die Polizei wochenlang nach ihm gefahndet hatte. Der Kanadier, der sich auch mehrfach Zugang zu ihrem Anwesen verschafft hatte, wurde verhaftet und soll bald in seine Heimat überführt werden.

Getty Images Kendall Jenner im Februar 2019

Getty Images Kendall Jener beim Icon of the Year-Award 2018

Getty Images Kendall Jenner bei der Victoria's Secret Show 2018

