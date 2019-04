Das Abenteuer Let's Dance wird für Evelyn Burdecki (30) wohl von Tag zu Tag aufregender! Aktuell trainiert die Dschungelkönigin von 2019 fleißig dafür, um in Woche drei des Tanzwettbewerbs die Jury aus den Socken zu hauen. Während der Proben mit Tanzprofi Evgeny Vinokurov wurde die Blondine zusätzlich von einem weiteren Herren unterstützt – und dabei handelte es sich sogar um einen echten Hollywood-Star! Kein Geringerer als David Hasselhoff (66) machte das Set unsicher!

In einem Video des offiziellen Instagram-Accounts von "Let's Dance" war Evelyn megaaufgeregt: "Tanzen ist nicht nur tanzen, tanzen ist auch Überraschung und schaut mal, wen ich hier habe: David Hasselhoff, ist kein Fake! Der ist wirklich original", freute sich die Tanzmaus. Die Anwesenheit des Baywatch-Helden entlockte der Quasselstrippe dabei gleich noch die Worte: "Ich trage rote Klamotten, jetzt kann ich zum Strand gehen" – ehm, Evelyn, im Tanzstudio spielt doch die Musik! Schließlich dauert es bis zur nächsten Liveshow am Freitag nicht mehr lange.

Für ihren Auftritt wünschte ihr der Kult-Sänger sogar viel Glück: "Geh einfach drauf los, glaube an dich selbst, behalte ein positive Einstellung und gib niemals auf", legte ihr David ans Herz. Na, bei so viel Unterstützung kann die kommende Performance ja nur wie am Schnürchen laufen!

Instagram / letsdance Evgeny Vinokurov, Evelyn Burdecki und David Hasselhoff

Instagram / letsdance Evelyn Burdecki und David Hasselhoff

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, "Let's Dance"-Kandidatin

