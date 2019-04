Sie ist eben eine Kämpferin! Für Evelyn Burdecki (30) läuft es momentan bei Let's Dance nicht ganz so rund. In den vergangenen zwei Shows hagelte es ziemlich Kritik – besonders an dem harten Urteil von Juror Joachim Llambi (54) hatte der Reality-TV-Star ordentlich zu knabbern. Eine Woche später wurde es nicht besser – sie und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov mussten sogar zittern. Doch Evelyn lässt sich davon nicht unterkriegen und trainiert, was das Zeug hält.

Auf ihrem Instagram-Profil ist es ziemlich still geworden – die 30-Jährige schafft es meist erst nach dem Coaching, sich bei ihren Fans zu melden. "Ich hab leider fast keine Zeit mehr, auf Instagram was hochzuladen, weil ich von morgens bis abends am Trainieren bin", brachte sie die Community nun auf den neuesten Stand. "Let's Dance" sei eine so intensive Zeit, dass alles Weitere eben auf der Strecke bleibe. Dennoch genieße sie das Projekt immer noch in vollen Zügen: "Ich hab ja immer noch Spaß und es ist lustig. Du bekommst richtige Glücksgefühle, wenn du ein paar Schritte drauf hast und da ist so viel passiert heute... Es sind heute wirklich viele Überraschungen passiert, aber die werdet ihr am Freitag alle sehen."

Welchen Tanz die quirlige Blondine und ihr Profi-Coach in wenigen Tagen aufs Parkett bringen werden, ist bislang noch topsecret. Im Promiflash-Interview versprach sie trotz Llambis Kritik allerdings, wieder ihr wahres Ich zu zeigen: "Nächste Woche versuche ich wieder, ich selber zu bleiben – und da ist mir alles egal. Auch wenn ich falle! Ich versuche, die Angst und die Aufregung wegzubekommen."

Getty Images Evelyn Burdecki und Tanzpartner Evgenij Voznyuk

Instagram / evgenyvinokurov Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov

Getty Images Evelyn Burdecki

