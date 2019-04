Mit dem großen Game of Thrones-Finale geht nicht nur für die Fans, sondern auch für die Darsteller eine Ära zu Ende! In wenigen Wochen werden die finalen sechs Episoden der Erfolgsshow ausgestrahlt und die Zuschauer werden damit endlich erfahren, wer am Ende auf dem begehrten Eisernen Thron sitzen wird. Am Mittwoch erschienen die Hauptdarsteller Kit Harington (32), Emilia Clarke (32) und Co. nun zur großen Game of Thrones-Premiere in der New Yorker Radio City Music Hall. Doch eine heiße Anwärterin auf den Thron fehlte: Cersei Lannister-Darstellerin Lena Headey (45) war zu krank, um an dem Event teilzunehmen – was sie mächtig ärgerte!

Via Instagram entschuldigte sie sich bei ihren enttäuschten Fans und ließ ihren Gefühlen freien Lauf: "Mein Herz ist gebrochen und ich bin unglaublich genervt", erklärte die 45-Jährige. Ihre Enttäuschung darüber, dass sie nicht nach New York reisen und an der finalen Premiere teilnehmen konnte, sei riesig. "Ich hasse es verdammt noch mal, krank zu sein und ich hasse dieses unglaublich miese Timing", ärgerte sich Lena weiter. Dazu postete sie ein Selfie von sich, auf dem die Hälfte ihres Gesichts unter einer Wolldecke versteckt ist.

Ihre Follower ließen ihr in den Kommentaren bereits etliche Genesungswünsche zukommen – und auch ihre "Game of Thrones"-Kollegin Emilia schickte ihr eine rührende Botschaft: "Wir lieben und vermissen dich, Mama! Du bist im Geiste bei uns", versicherte ihr die Mutter der Drachen. Könnt ihr Lenas Ärger verstehen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Dimitrios Kambouris/Getty Images "Game of Thrones"-Star Kit Harington in New York, Apirl 2019

Anzeige

Instagram / iamlenaheadey "Game of Thrones"-Star Lena Headey

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Emilia Clarke bei der finalen "Game of Thrones"-Premiere, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de