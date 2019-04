Wintereinbruch mitten im Frühling: Die allerletzte Game of Thrones-Staffel feierte ihre Weltpremiere! Der Moment, auf den die Serien-Fans seit August 2017 warten, rückt näher, denn schon am 15. April läuft die finale Season an. In New York versammelten sich am Mittwoch ehemalige und aktuelle Cast-Stars, um mit der finalen Staffel zum Endspurt der beliebten Serie anzusetzen. Und obwohl diese Premiere den Abschied vom Fantasy-Epos bedeutet, spazierten die Schauspieler bestens gelaunt über den roten Teppich!

Dabei ging Sophie Turner (23) gleich zweimal über den Red Carpet der Radio City Music Hall: einmal mit Kollegin Maisie Williams (21), die ihre violett gefärbten Haare präsentierte, und einmal mit ihrem Verlobten Joe Jonas (29). Für Turtel-Stimmung sorgten auch Ex-Darsteller Jason Momoa (39) und seine Frau Lisa Bonet (51); Kit Harington (32) und Rose Leslie (32) kamen ebenfalls gemeinsam. Gwendoline Christie (40) erschien dagegen solo und zog in einem atemberaubenden Flatterkleid alle Blicke auf sich.

Neben dem aktuellen Cast gaben sich auch jede Menge ehemalige Wegbegleiter die Ehre. Unter anderem schauten Ned-Stark-Darsteller Sean Bean (59), Jack Gleeson (26) alias Joffrey Lannister, Natalie Dormer (37), Aidan Gillen (50), Kristian Nairn (43) und die deutsche Schauspielerin Sibel Kekilli (38) vorbei – und Pedro Pascal (44), der mit Serien-Kontrahent Hafthor Julius Björnsson (30) lustig für die Fotografen posierte und sogar seine Todesszene parodierte.

Getty Images "Game of Thrones"-Schauspielerin Rose Leslie und Kit Harington bei der Premiere der finalen Staffel

Getty Images Gwendoline Christie auf der Premiere der 8. "Game of Thrones"-Staffel in New York

Getty Images Hafthor Julius Björnsson und Pedro Pascal bei der Premiere der finalen "Game of Thrones"-Staffel

Getty Images "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke bei der Premiere der achten Staffel in New York

Getty Images Lisa Bonet und Jason Momoa bei der finalen "Game of Thrones"-Staffelpremiere in New York

