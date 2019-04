Dieses Shooting hatte es wirklich in sich! In der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel führt Heidi Klum (45) ihre Kandidatinnen regelmäßig an ihre Grenzen. Sei es eine Fotosession unter eisigen Bedingungen in den Bergen oder das Posieren beim Sprung vom Dreimeterbrett: Ihre Meeedchen testet die Modelmama gerne mal auf Herz und Nieren. So auch in dieser Woche, in der die Teilnehmerinnen eine aufregende Schlangen-Challenge zu meistern hatten.

Die Girls sollten sich als heiße Zirkusdompteurinnen ablichten lassen und bekamen dabei diverse Kornnattern um ihr ohnehin schon wildes Outfit gehangen. Zu krass für die Teilnehmerinnen der Castingshow? Von wegen, denn selbst die größten Angsthasen konnten ihre Bedenken ablegen. Selbst Julia, die zuletzt noch wegen des Sprungs ins Wasser weinte, überwand sich: "Das Shooting lief zum Glück sehr gut. Heidi hatte Spaß, der Fotograf hatte Spaß", resümierte sie im Anschluss. Und auch Simone konnte trotz anfänglicher Tränen überzeugen: "Ich mag die Zungen nicht und die Augen und wie die sich bewegen. Da bekomme ich gleich Gänsehaut. Das sind wirklich nicht so meine Tiere", erklärte sie zuvor und lieferte dann eine klasse Performance ab.

Bei so viel Einsatz war selbst die sonst so strenge Heidi voll des Lobes für ihre Girls. "Es ist wirklich interessant, dass sich keiner von euch Sorgen macht wegen der Schlangen", freute sie sich. Wie hat euch das Schlangen-Shooting gefallen? Stimmt im Voting ab!

Instagram / julia.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Julia

Anzeige

Instagram / simii_kowalski GNTM-Kandidatin Simone

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de