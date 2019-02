Das extreme Germany's next Topmodel-Shooting in Eiseskälte hat bei den Kandidatinnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen! Am vergangenen Donnerstag war auf ProSieben zu sehen, wie Heidi Klums (45) Mädels in den winterlichen österreichischen Alpen ihr Bestes geben mussten. Der Fotograf Kristian Schuller lichtete die Nachwuchs-Mannequins in leichten Kleidern ab, während eine Schneemaschine zusätzliche Eiskristalle auf die Teilnehmerinnen abfeuerte. Das Netz zeigte sich hinterher schon empört, doch nun meldet sich auch ein Model zu Wort: Jasmin spürt noch immer die Nachwirkungen der Foto-Session!

"Ich schwöre, diese Erfrierungen, die ich an dem Tag bekommen habe, ich spüre sie bis heute noch. Ich habe bis heute noch Schmerzen. Mein Trommelfell, mein Ohr ist tot", ärgerte sich die 18-Jährige kürzlich in ihrer Instagram-Story. Dabei sind die Dreharbeiten für diese Episode schon einige Monate her – die Folgen für Jasmin scheinen also durchaus schlimmer gewesen zu sein, als im Fernsehen zu sehen war.

Heidi selbst war während des Shootings in eine dicke Winterjacke gehüllt – und versuchte zuvor in der Sendung noch zu erklären, wieso in luftigen Höhen und unter widrigen Bedingungen Bilder gemacht werden mussten: "Es ist richtig kalt, natürlich ist es eine riesige Herausforderung für die Mädels, aber wir müssen eben immer was anderes machen!"

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

Getty Images Heidi Klum im Februar 2019

