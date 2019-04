Erneut schwere Zeiten für Britney Spears (37)! Vergangenen Mittwoch hat die Musikerin sich selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen – angeblich, weil sie der schlechte gesundheitliche Zustand ihres Vaters Jamie Spears (66) stark belastet. Ihren Fans erklärte sie in einem emotionalen Statement, sie wolle sich jetzt erst einmal um sich selbst kümmern. Für die Blondine ist dies nicht der erste Zusammenbruch: Schon vor über 10 Jahren war die "Womanizer"-Interpretin an einem persönlichen Tiefpunkt angelangt – kämpfte sich jedoch zurück ins Leben!

2004 kursierten die ersten Negativ-Schlagzeilen um den einstigen Disney-Star gegeben: Nach nur 55 Tagen wurde Britneys Ehe mit Jugendfreund Jason Alexander geschieden. Nur knapp ein halbes Jahr später heiratete sie den Tänzer Kevin Federline (41) und bekam zwei Söhne mit ihm. Als die Beziehung zum Vater ihrer Kinder jedoch nach drei Jahren scheiterte, folgte der Absturz: Nach nur 24 Stunden Aufenthalt in einer Promi-Entzugsklinik auf Antigua entließ sich Brit selbst wieder. In der darauffolgenden Nacht rasierte der Popstar sich vor den Augen der Paparazzi eine Glatze und attackierte anschließend einen Fotografen mit einem Regenschirm. Kurz darauf begab sie sich erneut in eine Reha-Einrichtung.

Nach diesen Vorfällen bekam ihr Ex Kevin im Oktober 2007 das alleinige Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder zugesprochen – Britney wurde sogar das Besuchsrecht verwehrt. Ende desselben Jahres startete sie mit ihrem Album "Blackout" einen Comeback-Versuch. Für ihre Performance der Single "Gimme More" bei den MTV Video Music Awards erntete sie jedoch harsche Kritik: Sie sei auf der Bühne getaumelt und habe offensichtlich zu einem Play-back gesungen. Auf eine Zwangs-Einlieferung in die Psychiatrie im Februar 2008 folgte ein Eilantrag ihrer Eltern: Britney wurde entmündigt, ihr Vater zu ihrem vorübergehenden Vormund und ihr Anwalt zu ihrem Vermögensverwalter erklärt.

Mit der Platte "Circus" gelang Britney im Dezember 2008 endlich die Rückkehr an die Spitze der Charts. Auch privat schien es bergauf zu gehen: Gemeinsam mit ihrem Vater erwirkte die Sängerin Kontaktsperren gegen ihren ehemaligen Manager, einen Ex-Freund und einen ehemaligen Anwalt, die sich laut der Klage an Britney hätten bereichern wollen. Nach weiteren musikalischen Erfolgen verlobte sich der Superstar Ende 2012 mit seinem Agenten Jason Trawick (47), doch wurde die Verlobung nach nur wenigen Monaten wieder aufgelöst.

In den vergangenen zwei Jahren schien sich Brits Leben schließlich zu normalisieren: 2016 lernte sie das Model Sam Asghari kennen und lieben. Der Iraner steht seiner Freundin auch während ihres aktuellen Klinikaufenthalts bei und kümmert sich rührend um ihre Kinder. Ganz befreit hat sich Britney von ihrer Vergangenheit aber noch nicht: Papa Jamie ist noch immer ihr gerichtlicher Vormund.

Vince Bucci / Getty Images Kevin Federline und Britney Spears 2006

Splash News Britney Spears in einer Entzugsklinik in Los Angeles, Februar 2007

Getty Images Britney Spears bei den MTV VMAs 2007 in Las Vegas

Getty Images Britney Spears' Vater Jamie im März 2018 in Los Angels

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears



