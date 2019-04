Sie ist eine der schönsten Frauen der Welt und extrem erfolgreich: Karlie Kloss (26) bezeichnet sich auf ihrer Webseite selbstbewusst als Supermodel und Unternehmerin. Ihr Markenzeichen: ein jugendlicher und frischer Teint, strahlend-himmelblaue Augen und ein unkompliziertes Make-up, das ihr eine mädchenhafte Aura verleiht. Jetzt verriet die schöne Blondine, welcher Alltagsgegenstand ihr zu ihrem verführerischen Augenaufschlag verhilft – und wirklich jeder hat ihn zu Hause!

Ein einfacher Teelöffel genügt der 26-Jährigen, damit ihre langen Wimpern diesen ganz besonderen Curl bekommen, wie sie in einem Beauty-Video für Vogue verriet: "Das ist mein Wimperntrick", flüstert Karlie in die Kamera und macht auch gleich vor, wie er geht. Dazu hält sie den Löffel mit der Wölbung nach außen direkt an ihren Wimpernkranz und streicht die einzelnen Haare dann mit dem Daumen über den Rand nach oben. "Dieser Teelöffel ist sehr praktisch. Er ist immer in meiner Tasche, egal wofür ich ihn brauche", erklärt die Laufstegschönheit. Gelernt hat sie den Trick übrigens von Make-up Artist Pat McGrath, Backstage bei einer Modenschau.

In dem Clip für das Modemagazin erklärt Karlie auch, warum sie auf das perfekte Styling ihrer Augenbrauen – mit Bürstchen und Gel – so viel Wert legt: "Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich mit meinen wirklich sehr geschwungenen Augenbrauen angefreundet habe und jetzt gehören sie zu meinen Lieblingsmerkmalen."

Getty Images Karlie Kloss im Januar 2019

Getty Images Karlie Kloss in Paris im Januar 2019

Getty Images Karlie Kloss bei den MTV Video Music Awards 2018

