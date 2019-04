Langsam wird's ernst bei DSDS! Am Samstagabend flimmert die erste Livesendung der 16.Staffel über die Bildschirme. Die übrigen zehn Kandidaten müssen erstmals auf der großen Mottoshow-Bühne in Köln performen, sich vor einem Mega-Publikum und den Juroren Dieter Bohlen (65), Oana Nechiti (31) und Pietro Lombardi (26) behaupten. Am Ende werden nur acht Teilnehmer in die nächste Runde kommen. Wie der Poptitan bereits verkündet hat, dürfen die Zuschauer sich auf ein mächtiges Spektakel freuen: Diese Top-Hits werden die DSDS-Talente singen!

Bei den heutigen Auftritten unter dem Motto "Chartbreaker" dürfte wohl für jeden Geschmack etwas dabei sein: Favorit Davin wagt sich an Bon Jovis Glanzstück "It's My Life" und der Show-Älteste Nick wird sein Glück mit Ed Sheerans (28) Liebeslied "Thinking Out Loud" versuchen. Auch Beauty Alicia-Awa hat sich mit Beyoncés (37) "Crazy In Love" ein hohes Ziel gesteckt! Ihre Mitstreiterin Angelina wird ihre Version von Rita Oras (28) "Your Song" zum Besten geben und DSDS-Küken Joana wird das Publikum mit Miley Cyrus' (26) Spitzenreiter "Wrecking Ball" berieseln. Schmusesänger Lukas traut sich mit Marshmellows Popsong "Happier" aus seiner Wohlfühlzone heraus und Schülerin Clarissa wird "Shake It Off" von Taylor Swift (29) trällern.

Deutsche Chartstürmer werden an diesem Abend ebenfalls vertreten sein – aus der Kehle von Momo, der bekanntlich kein Englisch beherrscht: Pietros Schützling wird Aymans superromantischen Song "Mein Stern" präsentieren. Jonas wird Max Giesingers (30) Track "80 Millionen" neu interpretieren und Mädchenschwarm Taylor wird Herbert Grönemeyers (62) Klassiker "Halt mich" schmettern – ob er passend dazu auch wieder seine Skills am Klavier auspacken wird? Auf welchen Act freut ihr euch am meisten? Stimmt ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Davin Herbrüggen, DSDS-Kandidat 2019

TVNOW / Gregorowius Joana Kesenci und Alicia-Awa Beissert, Kandidaten bei DSDS

TV NOW / Stefan Gregorowius Taylor Luc Jacobs, DSDS-Kandidat

