Endspurt bei DSDS! Nach ereignisreichen Wochen im tropischen Thailand stehen endlich die zehn Kandidaten fest, die in der 16. Staffel die königliche Vorjahressiegerin Marie Wegener (17) vom Thron schubsen wollen. Nur vier Live-Shows und zahlreiche Zuschaueranrufe trennen sie noch von ihrem großen Traum. Am Samstagabend geht es für Dieter Bohlens (65) Schützlinge erstmals vor einem Millionenpublikum auf die große Bühne. Im Interview mit Promiflash verrieten einige von ihnen jetzt, wie nervös sie das macht!

"Natürlich bin ich total aus dem Häuschen und superaufgeregt, hier dabei sein zu können", gestand Kandidat Nick Ferretti gegenüber Promiflash. Und da ist er natürlich längst nicht der einzige. Auch seinem Mitstreiter Davin Herbrüggen geht ganz schön die Düse: "Man denkt viel an Samstag – morgens, mittags, abends und hat schon auch ein bisschen Angst davor, rauszufliegen. Ich habe echt ein bisschen Kribbeln im Bauch bekommen." Bei den Mädels sieht das keinesfalls anders aus: "Bei mir äußert sich die Aufregung immer durch Herzklopfen und so ein komisches Magengefühl. Und dass ich immer sehr, sehr hibbelig bin und allen auf die Nerven gehe", plauderte die 19-jährige Clarissa Schöppe aus.

Am meisten Bammel hat die Schülerin aus dem brandenburgischen Buckow übrigens davor, die Jury zu enttäuschen. "Ich möchte Dieter wirklich überzeugen. Ich glaube, das habe ich beim letzten Thailand-Auftritt nicht so wirklich geschafft und deswegen habe ich schon ein bisschen Respekt vor ihm", verriet sie. Angelina Mazzamurro hingegen hat ganz andere Sorgen! "Das Schlimmste, was passieren kann, wäre, dass man vor lauter Nervosität plötzlich ein Blackout kriegt auf der Bühne", meinte die Friseurin aus dem nordrhein-westfälischen Erwitte.

