Diese Kleiderwahl war nicht gerade optimal. Die erste Mottoshow von DSDS in diesem Jahr war gerade wenige Minuten alt, als die Jury die Bühne betrat. In sehr unterschiedlichen Outfits präsentierten sich Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (26), Oana Nechiti (31) und Xavier Naidoo (47) einem Millionenpublikum – und einige davon rechneten gleich knallhart mit ihnen ab. Die Looks der Stars fielen bei den Zuschauern gnadenlos durch!

Besonders das gefiederte, weiße Kleidchen der Profitänzerin sorgte für einige Lacher und Punchlines auf Twitter: "Oh! Bibos vermisste Schwester sitzt in der Jury" oder "Als was geht Oana denn heute? Shaun das Schaf?", lautete das eindeutige Urteil zweier User. Andererseits erschien ihnen Soulsänger Xavier etwas overdressed für den Abend: "Ich glaube, Xavier Naidoo hat sich mit seinem Anzug in der Show verirrt. Die Uraufführung der Oper 'Aida' ist im Nachbarstudio." Ein Nutzer fasste die Gesamthaltung der Netzgemeinde zusammen: Zu einem Gruppenbild der Jury schrieb er: "Wenn die Kostümbildner kollektiv besoffen sind."

Lediglich Castingshow-Sieger Pietro konnte mit seinem bunten Zwirn punkten. "Ich feier Pietros Outfit. Wo gibt es diese Jacke?", fragte eine Bewunderin und eine zweite meinte: "Wie gut sieht Pietro aus? Bye!" Aber es geht ja auch nicht um die Looks der Juroren, sondern um die Stimmen der singenden Kandidaten!

