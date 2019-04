Offene Worte von Jane Fonda (81)! Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Krebs zu kämpfen. Erst im vergangenen Jahr schlug die tückische Krankheit erneut zu: Die Oscar-Preisträgerin musste sich ein Geschwür aus ihrer Unterlippe entfernen lassen. In einem aktuellen Interview blickt die Hollywood-Legende auf ihr Leben zurück – und auch auf ihre Krebsvergangenheit. Jane offenbarte, dass der Kampf noch immer andauert.

Die 81-Jährige ziert das Cover der neuesten Ausgabe der britischen Vogue und sagte in dem Gespräch mit dem Magazin, dass es sich um einen “andauernden Prozess” handle, den Krebs zu besiegen. “Ich hatte viel Krebs”, erinnerte sich Jane. “Ich war eine Sonnenanbeterin. Wenn ich einen Tag frei habe, gehe ich regelmäßig zu meinem Hautarzt und lasse mir Stellen in meiner Haut von einem Chirurgen entfernen”, verriet sie. Im Jahr 2010 war der “Grace and Frankie”-Star an Brustkrebs erkrankt – neben dem Geschwür an der Unterlippe nur eine ihrer Krebserkrankungen, die sie in den vergangenen Jahren hatte.

In der Öffentlichkeit hat Jane offenbar lange versucht, ihren Kampf mit dem Krebs zu verbergen. Sie erzählte in dem Interview auch von der Verleihung der Golden Globes im Jahr 2016. “Als ich damals aus dem Auto stieg in diesem seltsamen weißen Kleid mit all den Rüschen – das war, weil ich gerade eine Mastektomie hatte und meine Verbände verdecken musste”, offenbarte Jane.

Frazer Harrison/Getty Images Jane Fonda bei den Oscars 2018

Getty Images Jane Fonda, Schauspielerin

Getty Images Jane Fonda bei den Golden Globes 2016

