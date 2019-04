Was für eine Freude! Gerade weilte ein Teil der Crew der Umstyling-Show Queer Eye in Washington. Die Darsteller Jonathan Van Ness, Tan France, Antoni Porowski und Bobby Perk waren in der US-Hauptstadt, um während eines Events in der Kongressbibliothek die LGBTQ-Jugendförderung zu feiern. Dabei trafen die Netflix-Stars auch auf eine Abgeordnete, die bei den vieren nahezu ekstatische Freude auslöste: Alexandria Ocasio-Cortez, die erste Latina im US-Kongress.

Via Instagram posteten die "Queer Eye"-Jungs gleich mehrere Selfies und ein Video von sich und der Abgeordneten. Diese Schnappschüsse brachten sie laut TMZ zu einem Treffen mit der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Thema soll das Gleichstellungsgesetz in den USA gewesen sein. “Derzeit gibt es auf Bundesebene keinen Rechtsschutz für LGBTQ-Menschen in den Vereinigten Staaten”, schrieb Jonathan in einem Beitrag dazu.

Er und seine Kollegen sorgen derzeit mit dem Remake der 90er-Show für Begeisterungsstürme auf Netflix. Im Februar 2018 fiel der Startschuss für “Queer Eye”, mittlerweile läuft die dritte Staffel der Sendung, bei der fünf homosexuelle Männer die Kandidaten umstylen und ihr Leben in unterschiedlichen Bereichen umkrempeln.

Getty Images Der "Queer Eye"-Cast bei den Emmy Awards 2018 in Los Angeles

Getty Images Alexandria Ocasio-Cortez im US-Kongress

Getty Images Der Cast von "Queer Eye" in Los Angeles

