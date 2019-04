Eine gigantische Trauerfeier soll ihn in Ehren halten! Am Sonntag erschütterte eine Nachricht unzählige Fans der Rap-Szene: Der Musiker Nipsey Hussle (✝33) wurde vor seinem Modegeschäft in Los Angeles erschossen. Nachdem der mutmaßliche Täter Eric Holder wegen Mordes verurteilt wurde, scheint die Familie bereit zu sein, den Verstorbenen zu verabschieden. Nipsey soll am selben Ort wie Musikikone Michael Jackson (✝50) ein allerletztes Mal gefeiert werden!

Das berichtet nun TMZ. Den Informationen des Portals nach soll die Familie in keinem geringeren Gebäude als dem weltbekannten Staples Center in Los Angeles eine Trauerfeier organisieren. Weitere Kontakte ließen durchblicken, dass die Veranstaltung bereits am Donnerstag stattfinden soll. Satte 21.000 Sitzplätze seien online zu ergattern – ohne Tickets bleibe Fans der Zugang zur Trauerfeier verwehrt.

Einen Tag zuvor soll in der Arena noch eine Sportveranstaltung stattfinden. Dennoch seien die Vorbereitungen für den Anlass am darauffolgenden Tag bereits im Gange. Das bisher größte dort abgehaltene Event Hollywoods war die Trauerfeier von Michael Jackson im Jahre 2009.

