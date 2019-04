Danielle Lloyd (35) ist (wieder) eine verheiratete Frau! Seit drei Jahren ist die ehemalige Miss Britain mit Michael O'Neill liiert. Das Model und der Elektriker sind seit 2017 zudem Eltern eines Sohnes, der die wuselige Truppe um Danielles drei Kinder aus erster Ehe ergänzt. Seit Samstag sind die sechs auch auf dem Papier eine waschechte Patchwork-Familie – denn Danielle und Michael haben klammheimlich geheiratet!

Das berichtet jetzt die britische Boulevardzeitung The Sun. Wie ein Insider ausgeplaudert hat, habe die Zeremonie mit den engsten Freunden des Paars in Dubai stattgefunden: "Es war eine kleine Hochzeit. All ihre Söhne waren involviert und alle hatten Tränen in den Augen!" Die Turteltauben hätten sich laut der Quelle bei untergehender Sonne am Strand vor dem berühmten Wahrzeichen Burj Al Arab das Jawort gegeben und anschließend eine ausgelassene Party gefeiert, wie auch einige Clips auf Danielles Instagram-Account zeigen.

Schon kurz nach dem Start ihrer Beziehung war Michael vor seiner Freundin auf die Knie gegangen. Wegen der Geburt ihres Sohnemanns hatten sie ihre Hochzeit zunächst verschoben – umso perfekter wollte Danielle sich bei ihrer Eheschließung präsentieren und speckte dafür satte zehn Kilo ab. Erste Bilder im Hochzeitskleid hat das Ex-Playmate bisher nicht geteilt.

Getty Images Danielle Lloyd und Michael O'Neill

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd und Michael O'Neill mit ihren vier Söhnen

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd im März 2019

