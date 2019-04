Es war die erste Mottoshow der aktuellen DSDS-Staffel. Unter dem Thema "Chartbreaker" traten die zehn Teilnehmer der Liveshows erstmals vor einem Millionenpublikum auf der Bühne auf und bewarben sich um die Krone des Supertalents 2019. Dabei waren sie mal mehr und mal weniger sicher in Sachen Gesang und Performance. Doch für die Jury war das alles kein Problem. Sie feierten jeden Auftritt ihrer Kandidaten ab!

So wirkte beispielsweise Momo Chahine nicht immer ganz solide in seiner Gesangsleistung, doch Pietro Lombardi (26) bejubelte den Hobbyfußballer ohne Ende: "Wir wissen alle, du bist nicht der beste Sänger, das war ich auch nicht. Aber du hast ein riesen Herz, du bist supersympathisch und ich bin froh, dass du hier bist." Da schloss sich auch Xavier Naidoo (47) an und urteilte sehr freundlich: "Das war ein bisschen durchwachsen eben, aber du hattest trotzdem Spaß. In dir schlummert ein Entertainer."

Auch Profitänzerin Oana Nechiti (31) war voll des Lobes für alle Talente. Lediglich bei Angelina Mazzamurro bemängelte sie fehlende Bühnenpräsenz. Zudem war sogar ein Dieter Bohlen (65), der für seine markigen Seitenhiebe bekannt ist, beinahe handzahm. Beispielsweise verpackte er seine Kritik an Alicia-Awa Beissert mit viel Lob. "Ich fand die Performance mega. Ich war aber im Refrain nicht in der Lage, etwas von deiner Stimme zu hören. Ich kann nur die Strophen beurteilen, die hast du ganz gut gesungen. Performancetechnisch und was dein Outfit angeht, war es super!" Wie hat euch die erste Mottoshow gefallen? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Momo Chahine

TVNOW / Stefan Gregorowius Angelina Mazzamurro, bekannt aus DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius Alicia-Awa Beissert, DSDS-Kandidatin 2019

