Will Oliver Pocher (41) jetzt für Let's Dance abnehmen? Auch der Komiker gehört zu den diesjährigen Kandidaten des anspruchsvollen Tanz-Formats. Trotz seiner gelegentlichen Albernheiten auf dem Parkett gehört er neben Kampfsportler Benjamin Piwko (38) und Moderatorin Nazan Eckes (42) zu den Top-Favoriten der Staffel. Doch wegen seiner aktuellen Figur – vor allem wegen seines Bierbäuchleins – musste er sich schon etliche Sticheleien von Juror Joachim Llambi (54) anhören. Ob der Scherzkeks genug davon hat? Jetzt stellt Oli sich seinen überschüssigen Kilos!

Mithilfe des superharten "Let's Dance"-Trainings will der Spaßvogel nun abspecken: "Mein Ziel war ja jede Woche Tanzen ein Kilo, so im Schnitt, und das halte ich auch", offenbart der 41-Jährige gegenüber Rtl.de – sein Kumpel und Fitnesstrainer Ralf Möller (60) staunt nicht schlecht über Olis bisherigen Fortschritt, als er ihn am Wochenende zu Gesicht bekommt: "Also er ist ja jetzt schon seit zwei Wochen am Tanzen und im Training – da kam er mir schon etwas schlanker vor, aber das geht natürlich noch viel besser!", stellt der Muskelberg klar.

Er schlägt vor, dass Oli zusätzlich zu seinen Tanzstunden ab sofort auch mit Elektro-Muskel-Stimulation – kurz EMS – trainieren sollte: "Dabei bekommt man leichte Stromstöße, durch die der Muskel motiviert wird, also beansprucht", erklärt Ralf und betont: "Wenn er das eine Weile durchzieht, hat er ein [...] Sixpack bis er hoffentlich ins Finale kommt."

Andreas Rentz/Getty Images Oliver Pocher und Renata Lusin bei "Let's Dance", März 2019

Oliver Hardt/Getty Images Fitnesstrainer Ralf Möller, 2018

Getty Images Oliver Pocher in der dritten Show von "Let's Dance"

