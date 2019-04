Diese hochkarätige Gästeliste könnte auch die einer seiner Catwalk-Shows sein! Aber diesmal tummelten sich Gigi (23) und Bella Hadid (22), Naomi Campbell (48), Rita Ora (28) und Co. nicht auf einem Mode-Event von Marc Jacobs (55) – sie gehörten zu den geladenen Gästen seiner Hochzeit mit Char Defrancesco. Vor einem Jahr hatte der Modedesigner dem Model mit einem Flashmob die Frage aller Fragen gestellt – in New York läuteten nun Hochzeitsglocken!

Am Samstag tummelte sich die Crème de la Crème der Fashion-Branche vor dem Restaurant The Grill, wo die Hochzeitsfeier stattfand – selbstverständlich schmissen sich die Gäste ordentlich in Schale: Bella und Gigi erschienen Hand in Hand in Outfits des Designers. Rita Ora entschied sich dagegen für ein bodenlanges Kleid mit einem künstlerischen Muster – dazu trug sie eine Lockenpracht.

Ein derartiges Style-Event ließ sich natürlich auch Fashion-Ikone Naomi nicht entgehen. Über einem schwarzen, teilweise transparenten Einteiler trug die 48-Jährige einen strassbesetzten Umhang. Ebenfalls gesichtet wurden Sängerin Mya und die Models Kaia Gerber (17) und Emily Ratajkowski (27).

Wie man es von einem Star-Designer erwartet, fielen auch die Outfits von Marc und seinem Mann besonders pompös aus: Ihre smaragdgrünen Smokings harmonierten perfekt miteinander. Auf ein Detail an seinem Look war der 55-Jährige ganz besonders stolz – an einer Hosentasche trug er einen kaum sichtbaren Pinguin-Anstecker. "Ein außergewöhnlich schönes und nachdenkliches Geschenk", freute er sich nach der Zeremonie auf Instagram, ging aber nicht weiter auf die Bedeutung des Schmuckstücks ein.

Splash News Bella und Gigi Hadid bei der Hochzeit von Marc Jacobs

Anzeige

Splash News Rita Ora bei der Hochzeit von Marc Jacobs

Anzeige

Splash News Naomi Campbell auf der Hochzeit von Marc Jacobs

Anzeige

Splash News Marc Jacobs und Char Defrancesco bei ihrer Hochzeit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de