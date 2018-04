Romantisch oder einfach total daneben? Wenn es um Heiratsanträge geht, gehen die Meinungen weit auseinander. Während sich die einen über eine ganz intime Frage aller Fragen freuen, darf es für die anderen nicht außergewöhnlich genug sein. Auch wenn sich Marc Jacobs' (54) Antrag eigentlich eher in zweitere Riege einordnen lässt, fällt er überraschenderweise gleichzeitig in die Kategorie unglamourös. Der wilde Designer ging in einer Fast-Food-Kette vor seinem Freund auf die Knie.

Wie ein Video auf seinem Instagram-Account beweist, hielt er in einer New Yorker Chipotle-Filiale um die Hand seines Liebsten Charly Defrancesco an. Soweit so unpompös gehalten, doch der Kniefall wurde mit einem wilden Flashmob zum Prince (✝57)-Song "Kiss" garniert, wie in dem Clip zu sehen ist. Fast ein bisschen ahnungslos genießt Charly das bunte Treiben, filmt die Szenen sogar mit seinem Handy, bevor ihm plötzlich ein echter Verlobungsring entgegenfunkelt.

Dass es sich um einen ernst gemeinten Kniefall gehandelt hat, machte Marc auf seinem Account deutlich. Das Video teilte er nämlich mit den Worten: "Und dann passierte das hier: 'Charly willst du mich heiraten?'" Dem freudestrahlenden Nicken seines Partners vor Ort und den Küssen nach zu urteilen, gab es nur eine Antwort auf die Frage: "Ja"! Man darf gespannt sein, welche verrückten Details sich die zwei für die große Hochzeitsfeier ausdenken werden.

Slaven Vlasic / Getty Images Designer Marc Jacobs während einer seiner Fashion-Shows in New York City

Anzeige

Nicholas Hunt / Getty Images Charly Defrancesco und Marc Jacobs bei der "The Beguiled"-Premiere in NYC

Anzeige

Instagram / themarcjacobs Verlobung von Marc Jacobs (r.) und Charly Defrancesco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de