Die Geburt eines Kindes ist eine unvergessliche Erfahrung. Das erlebte im Herbst Sängerin Hilary Duff (31), die Schwester von Eine himmlische Familie-Star Haylie Duff (34) – sie brachte Baby Banks zur Welt. Hilary hatte eine Hausgeburt und ihre ältere Schwester stand der 31-Jährigen währenddessen zur Seite. Jetzt verrät die Schauspielerin, wie glücklich sie ist, dass sie diese Erfahrung mit ihrer Schwester teilen durfte.

Haylie sagte Hollywood Life in einem Interview: "Es war etwas ganz Besonderes. Ich fühle mich so geehrt, dass ich bei der Geburt meiner Nichte und meines Neffen dabei war." Sie sei auch dabei gewesen, als Hilarys ältester Sohn Luca geboren wurde. "Das waren zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber die Wahrheit ist: Ein Kind auf die Welt zu bringen, ist eine unglaublich besondere Erfahrung", erklärte sie. "Ich war so glücklich, bei beiden Geburten dabei sein zu können."

Eigentlich wollten die beiden Schwestern zur gleichen Zeit ein Kind bekommen, verriet die 34-Jährige. Weil aber Hilary ihr erstes Kind bekam, bevor ihre ältere Schwester "bereit dafür war, Kinder zu kriegen", wie es Haylie ausdrückt, dachte die Schauspielerin, sie würden diese Gelegenheit verpassen. Am Ende klappte es dann doch mit dem Timing: Haylie brachte 2018 die kleine Lulu zur Welt, wenige Monate später folgte auch schon Hilary mit Söhnchen Banks.

Instagram / haylieduff Haylie und Hilary Duff mit ihren Töchtern Lulu und Banks

Instagram / haylieduff Lulu und Banks, Töchter von Hilary und Haylie Duff

Getty Images Haylie und Hilary Duff

